Центральные улицы Екатеринбурга опять закроют из-за репетиции парада

В Екатеринбурге сегодня вечером ожидаются серьезные пробки – из-за репетиции парада Победы центральную часть города перекроют. С 20 часов вечера будет закрыто движение на следующих участках:

– по проспекту Ленина, от улицы Пушкина до улицы Хохрякова;

– по улице Бориса Ельцина, от 8 Марта до дома № 10 на Ельцина;

– по 8 Марта, от Малышева до Ельцина.

Военные будут репетировать и в мае – 4-го и 7-го числа. Причем в майских тренировках примет участие авиация. А последняя репетиция пройдет не вечером, как это бывало всегда, а с 10 утра. Это будет «путинский» нерабочий день, но очевидно, люди, которые будут работать в пятницу, 7 мая, испытают большие проблемы, когда поедут на работу в центр города.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 30.04.21

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