В ГИБДД предупредили о начале мотосезона

Екатеринбург, Май 02 (Новый День, Елена Сычева) – В ГИБДД Екатеринбурга призывали мотоциклистов соблюдать правила дорожного движения. «В ближайшие дни состоится официальное открытие мотосезона, и количество байкеров на улицах многократного возрастет. Появление новых участников дорожного движения, от которых в зимний период все успели отвыкнуть, потребует еще большей концентрации внимания при переходе проезжей части пешеходами и при перестроениях автомобилистами», – напомнили в пресс-службе ведомства.

По данным ГИБДД, в Екатеринбурге уже зафиксировано смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Так, 18 апреля на улице Таватуйской водитель двухколесного транспортного средства сбил мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте. Пешеход погиб. «Пострадал 28-летний водитель мотоцикла Honda. С переломом плеча, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами госпитализирован», – уточнили в ведомстве.

Ранее ГИБДД по Свердловской области сообщала, что 28 апреля на трассе Екатеринбург – Полевской погиб мотоциклист – он не справился с управлением из-за того, что выбрал слишком высокую скорость, съехал с проезжей части и врезался в дорожный знак.

В областном ведомстве также сообщили, что на дорогах региона начали работать мотопатрули – практика действует с 2015 года. В мотопарке Госавтоинспекции восемь двухколесных ТС – четыре «Ямахи» и четыре «БМВ». «Основная задача мотопатрулей – выявление нарушений ПДД среди мотоциклистов, именно они зачастую не только нарушают ПДД, но и управляют транспортными средствами, не имея на это соответствующего права управления, и даже в состоянии алкогольного опьянения», – сказали в областной ГИБДД.

Екатеринбург. Другие новости 02.05.21

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