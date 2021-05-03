В Свердловской области с начала праздников произошло больше 200 пожаров (ФОТО)

За последние трое суток в Свердловской области зарегистрировано более 200 техногенных пожаров, из них более 40 – в жилом секторе. В том числе в последние дни горели торговый центр и турбаза.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, больше всего пожаров – 103 – зарегистрировано 1 мая. Из них 15 случилось в жилом секторе, спасены 11 человек. 30 апреля и 2 мая произошло примерно одинаковое количество возгораний – 43 и 48 соответственно. Только за последние сутки было зарегистрировано два крупных пожара – горел торговый центр в Арамили, о чем «Новый День» уже писал, а также база отдыха «Таватуй». Там загорелась баня, причем в тот момент, когда внутри находились люди. К счастью, удалось потушить огонь до того, как он перекинулся на другие постройки, в том числе на сам гостиничный комплекс.

«На площади 300 квадратных метров горела баня. До прибытия пожарных из помещения самостоятельно эвакуировались 15 человек, в том числе трое детей. Пострадавших нет», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 03.05.21

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