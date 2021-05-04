Отключать отопление в Екатеринбурге будут только после праздников

В Екатеринбурге, несмотря на наступившее лето, не торопятся завершать отопительный сезон. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в планах – начать отключение тепла после 9 мая. Это предварительное решение, соответствующее постановление, после которого энергетики отключают отопление, еще не подписано.

Завершать централизованную подачу тепла можно, когда среднесуточная температура воздуха выше +8 градусов продержится в течение пяти дней. Ранее в мэрии датой завершения отопительного сезона называли ориентировочно 1 мая. Годом ранее тепло начали выключать с 7 мая.

Добавим, сегодня ожидается весьма летняя погода – до 24-26 градусов. Завтра походолает до 21-23, а в четверг будет около 12-14 градусов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 04.05.21

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