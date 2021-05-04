Синоптики рассказали об аномалии погоды в мае

В Свердловской области в мае будет преимущественно тепло и сухо, сообщается в прогнозе аномалий на месяц Гидрометцентра России. Средняя месячная температура воздуха ожидается чуть выше нормы (для Екатеринбурга она составляет +10,9 градуса). Сегодня и в среду днем в Екатеринбурге будет до +25 градусов, с пятницы по понедельник – около +22 градусов. Осадков, по прогнозу Гидрометцентра, в мае будет меньше нормы.

Напомним, ранее Гидрометцентр России опубликовал вероятностный прогноз на вегетационный период – с марта по сентябрь включительно. Согласно ему, в мае, июне и июле на Урале будет сухо и жарко, август выдастся прохладным и дождливым, а сентябрь теплым.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 04.05.21

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