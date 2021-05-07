На 9 Мая Екатеринбургу пообещали теплую погоду

Погода на вторую половину майских праздников на Урале обещает быть комфортной. По данным ФГБУ «Уральское УГМС», в целом по области сегодня потеплеет до 17-22 градусов, завтра – до 23 градусов, а в День Победы будет еще на градус теплее. В Екатеринбурге, обещают синоптики, сегодня и завтра будет без осадков, чуть выше 20 градусов тепла. 9 мая ожидается 22-24 градуса, но днем возможен небольшой дождь.

Добавим, ранее Гидрометцентр обещал, что май в Свердловской области будет чуть теплее нормы. Июнь и июль будут жаркими и сухими, а август выдастся прохладным и дождливым.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 07.05.21

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