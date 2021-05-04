В Екатеринбурге продолжается генеральная уборка (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге продолжаются субботники, которые проводят как администрации районов и предприятия, так и общественники и экологисты. Только в апреле, по данным мэрии города, уборка проходила в 49 парках и скверах, к ней присоединились больше пяти тысяч екатеринбуржцев.

Чистый Екатеринбург

Официально месячник чистоты уже закончился – соответствующее постановление главы Екатеринбурга Алексея Орлова действовало с 29 марта по 30 апреля 2021 года. Но уборка в городе идет и сейчас. Коммунальные службы чистят и приводят в порядок газоны, клумбы. Как только позволила погода, в Екатеринбурге стали красить бордюры, поребрики и дорожные ограждения. На улицах работает летняя коммунальная техника, в том числе поливальные машины.

Неравнодушные к состоянию города екатеринбуржцы тоже помогают. Так, в выходные эковолонтер Елена Кольцова провела субботник возле СНТ «Учитель» рядом с Московским лесопарком. За два дня девушка в одиночку собрала в подболоченных оврагах на окраине Верх-Исетского района 45 мешков мусора по 200 литров каждый. Такие пакеты с отходами, собранными во время экологических акций, можно встретить во многих районах города, постепенно их вывезут.

В пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза» рассказали, что на сегодня поступило 385 заявок на вывоз мусора, собранного во время субботников в Екатеринбурге. Муниципальное предприятие выполнило 157 из них к понедельнику. Еще в прошлую пятницу заявок было 347, а выполнено было 87. Общий объем вывезенных отходов на сегодня составил 740 кубометров. На эту работу вывели дополнительно 25 машин. В пресс-службе «Спецавтобазы» напомнили, что собранный после субботников во дворах многоквартирных домов мусор необходимо складывать в мешки или пакеты и оставлять на контейнерной площадке, но не складывать в сами баки.

Добавим, на конец апреля процент по очистке газонов в скверах и парках Екатеринбурга от случайного мусора составлял 91, а по уборке «под грабли» – 73. Это было связано с тем, что в апреле было много осадков, поэтому почва долго высыхала, не давая коммунальщикам приступить к работам. «Эти виды работ мы по регламенту выполним до 15 мая», – ранее сообщила глава комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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