В Екатеринбурге до конца месяца перекрасят все дорожные ограждения (ФОТО)

В Екатеринбурге закончился месячник чистоты, но продолжаются работы по обновлению внешнего вида города. Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе администрации, до конца мая везде покрасят заборы, установленные вдоль проезжей части. За эту работу отвечают районные администрации. Перед тем как приступить к покраске, заборы помыли – убрали слой скопившейся за зиму грязи и пыли. Это делали в основном в рамках месячника чистоты, который шел в апреле. Теперь же погода позволяет нанести на ограждения новый слой краски.

Ограждение перед покраской

До 30 апреля в Екатеринбурге действовал месячник чистоты – согласно указу главы Алексея Орлова. За это время в городе успели отмыть остановочные комплексы от грязи, прочистить ливневые колодцы, убрать мусор с газонов, мылись светофоры, дорожные знаки, а также бордюры и ограждения. Службы благоустройства прибирали дороги и тротуары – причем в этом году решили попробовать специальный шампунь для асфальта, средство применяется для очистки дорожного покрытия от пятен масла, остатков зимних реагентов. Его работу на днях демонстрировали сотрудники ДЭУ Верх-Исетского района. Шампунь использовали на тех улицах в центре, где будут проходить главные массовые мероприятия, посвящённые Дню Победы, – на проспекте Ленина, улицах 8 Марта, Бориса Ельцина и Репина.

Покрашенное ограждение

А в первых числах мая прошли традиционные субботники, в которых могли принять участие все жители города. В пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза» ранее уточнил, что поступило около 400 заявок на вывоз мусора, собранного во время субботников в Екатеринбурге.

В этом месяце начались работы по восстановлению разметки на дорогах. Дорожники наносят краску на асфальт, работы проводятся по ночам и продлятся до конца июля. Затем разметку будут обновлять в местах, где она слишком быстро исчезнет или где закончится ремонт – это обещают делать вплоть до снега. И в этом году обещают чаще использовать краску на основе пластикового полимера – ее применяют уже несколько лет, но раньше такое покрытие наносили редко и в основном на дорогах с большой интенсивностью.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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