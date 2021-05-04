Каждый десятый свердловчанин получает в месяц меньше 11 тысяч рублей

В Свердловской области в 2020 году доходы 9% населения были ниже прожиточного минимума, который составлял около 11 тысяч рублей в месяц. Количество бедных выросло по сравнению с 2019 годом на 5 тысяч человек, – сообщает Свердловскстат.

По данным статистики, еще больше бедных в регионе было в 2016-м – 10,2% населения, после чего несколько лет их количество сокращалось. Но 2020 год внес свои коррективы.

Напомним, во втором квартале 2020 года в Свердловской области прожиточный минимум составлял 10 990 рублей. В 2021 году его увеличили на 2% – до 11 206 рублей. Для трудоспособного населения минимум составляет 11 966 рублей, для пенсионеров – 9 521, для детей – 11 850 рублей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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