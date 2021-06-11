Свердловская область попала в топ-10 регионов с самым большим неравенством доходов

Разрыв доходов между самыми богатыми и самыми бедными в российских регионах превышает 10 раз. И больше всего разница в богатых регионах. Рейтинг составили аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сообщают "Известия".

Лидером по разрывам доходов стал ЯНАО – в 2020 году самые богатые ямальцы заработали в 10,2 раза больше самых бедных: 215,9 тыс. против 21,2 тыс. рублей. Второе место занял Ненецкий АО: разница достигла 9,4 раза (201 тыс. против 21,3 тыс. рублей). Москва оказалась на третьей позиции – 8,7 раз (177,3 тыс. против 20,3 тыс. рублей). В десятке оказались также следующие регионы: Чукотский АО, где доходы богачей превысили доходы бедняков в 8,5 раза, Сахалинская область – разрыв в 8,3 раза, Адыгея – 8,2 раза, в Санкт-Петербурге богатые зарабатывают в 8,1 раза больше бедных, в Краснодарском крае – в 8 раз, в Свердловской области и Якутии – в 7,9 раза. При этом, отметили аудиторы, все эти регионы считаются богатыми. За исключением трех: Свердловская область и Краснодарский край относятся к «середнякам», а в Адыгее невысокий уровень жизни.

В целом в бедных регионах разрыв между доходами не такой большой. Например, минимум зафиксирован в Карачаево-Черкесии: 5,3 раза, богатыми там считаются люди с доходом 37,1 тысяча, а бедными – 7 тысяч. В Костромской области разрыв составил 5,4 раза (50,7 тыс. против 9,5 тыс. рублей), в Еврейской АО такой же разрыв, но другие доходы: 56,2 тыс. против 10,4 тыс. рублей.

Добавим, в Свердловской области в 2020 году доходы 9% населения были ниже прожиточного минимума, который составлял около 11 тысяч рублей в месяц. Количество бедных выросло по сравнению с 2019 годом на 5 тысяч человек. Еще больше бедных в регионе было в 2016-м – 10,2% населения, после чего несколько лет их количество сокращалось. Но 2020 год внес свои коррективы.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 11.06.21

На окраинах Екатеринбурга появились новые граффити – проект реализован с помощью партии «Новые люди» (ФОТО). / Рецидивист на самокате отобрал у прохожего телефон (ФОТО). / Скончалась женщина, пострадавшая в страшном ДТП в Лесном. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»