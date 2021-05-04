В Екатеринбурге начали наносить разметку на дороги (ФОТО)

В Екатеринбурге начались работы по восстановлению разметки на дорогах. Как рассказали в пресс-службе мэрии, с прошлой недели дорожники наносят краску на асфальт, работы проводятся по ночам и продлятся до конца июля. Затем разметку будут обновлять в местах, где она слишком быстро исчезнет или где закончится ремонт – это обещают делать вплоть до снега.

В этом году в администрации будут чаще использовать краску на основе пластикового полимера – ее применяют уже несколько лет, но раньше такое покрытие наносили редко и в основном на дорогах с большой интенсивностью. Простая краска на городских улицах держится мало – она исчезает задолго до первого снега. В прошлом году, например, из 220 тысяч квадратных метров дорожной разметки с применением термопластика отрисовали только 40 тысяч квадратных метров разметки. После зимы, впрочем, в городе обычно не видно никаких полос на дороге.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 04.05.21

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