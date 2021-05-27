В Екатеринбурге заканчивают наносить разметку на дороги

В Екатеринбурге заканчиваются работы по восстановлению разметки на дорогах.
В этом году для нанесения разметки активно использовали краску на основе пластикового полимера, она устойчива к внешним воздействиям, атмосферным осадкам и держится на дорогах намного дольше обычной краски.
Как сообщила «Новому Дню» начальник информационного отдела мэрии Виктория Мкртчян, практически 40% запланированной площади разметки, а именно, 160 тысяч квадратных метров, было нанесено термопластиком. И это в три раза больше, чем в 2020 году.
Екатеринбург, Мария Зыкова
Екатеринбург. Другие новости 27.05.21
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