МЧС в связи с жарой предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности

МЧС выпустило экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности в лесах Свердловской области, которая сохранится до 7 мая. Жаркая сухая погода и ветер могут способствовать распространению огня.

По данным синоптиков, сегодня в Свердловской области ожидается до +28 градусов, ветер до 9 метров в секунду с порывами до 18 метров. В ГУ МЧС РФ по Свердловской области сообщили, что прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность, особенно – на территории четырех районов: Алапаевского, Сысертского, Тугулымского и в округе Верхнее Дуброво.

Всего с начала пожароопасного периода 2021 года на территории Свердловской области произошло 122 природных пожара, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По статистике, в праздничные и выходные дни количество пожаров увеличивается. В связи с этим с 30 апреля во всей Свердловской области действует особый противопожарный режим: выход в лес ограничен, разводить открытый огонь на природе строго запрещено. За нарушение грозит штраф от двух до четырех тысяч рублей.

Добавим, что за последние сутки зарегистрировано 83 техногенных пожара, из них 12 пожаров в жилом секторе.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 05.05.21

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