Под Асбестом второй день горят леса

В ночь с 5 на 6 мая в Свердловской области было зафиксировано девять природных пожаров, огонь прошел по площади в 371 га. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесохрана». Более опасная ситуация в соседнем регионе: в Тюменской области ночью полыхало 15 лесных пожаров на площади 2 907 га.

По информаци ГУ МЧС, всего за прошедшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 29 природных пожаров на площади 629,89 га. Из них возникло за сутки 25 пожаров на площади 491,79 га. 20 пожаров на территории 13 муниципальных образований были полностью потушены.

В Свердловской области наиболее опасная ситуация сложилась в Асбестовском округе. Глава города Наталья Тихонова объявила на территории муниципалитета режим повышенной готовности: лесной пожар угрожает поселку Папанинцев на южной границе города. В соцсетях жители Асбеста сообщают о невыносимом запахе дыма. Еще вчера сотрудники ГИБДД предупреждали водителей, что не нужно делать остановок на пути распространения пожара.

Как сообщается на сайте городской администрации, для тушения лесного пожара и предупреждения его перехода на частные дома в пригороде была направлена группировка сил и средств в составе 57 человек и 12 единиц техники. В их числе – 43 человека и пять единиц техники от ГУ МЧС по Свердловской области, девять человек и две единицы техники – от Асбестовского МБУ «Центр спасения», от МКП «Вторресурсы» – один человек и одна единица техники; от ПАО «Ураласбест» – четыре человека и четыре единицы техники. По последним данным, пожар под Асбестом локализован, но не потушен.

Также вчера горели леса в Сысертском городском округе, но достаточно далеко от населенных пунктов. Об этом «Новому Дню» сообщил глава Сысерти Дмитрий Нисковских. «Сейчас ничего не горит. Но я хочу еще раз напомнить всем любителям майских шашлыков, что в области действует противопожарный режим», – заявил он.

Асбест, Елена Владимирова

Асбест. Другие новости 06.05.21

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