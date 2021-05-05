От коронавируса скончались еще 9 жителей Свердловской области

Общее число жертв Covid-19 в Свердловской области превысило 3150 человек. За минувшие сутки скончались еще девять пациентов с коронавирусом. Среди них – известная правозащитница, глава уральского «Мемориала» Анна Пастухова. Она несколько недель провела в реанимации, но болезнь оказалась сильнее.

По данным официальной статистики, всего на Среднем Урале было выявлено 86 702 случая коронавируса. За последние 24 часа зарегистрировано 103 новых случая, в том числе 44 – в Екатеринбурге. Состояние 247 госпитализированных оценивается как тяжелое (98 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ), 1 455 больных – в состоянии средней тяжести.

Из больниц после лечения было выписано 110 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 05.05.21

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