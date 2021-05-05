В майские праздники в поликлиниках и торговых центрах можно поставить прививку от Covid-19 (СПИСОК)

В Екатеринбурге на этой неделе будут работать прививочные кабинеты во многих поликлиниках. Прививку от Covid-19 можно будет поставить в любой день, включая выходные. Не будут работать пункты только 9 мая.
Как ранее писал «Новый День», в Свердловскую область поступило 34,8 тысяч доз вакцины «Спутник V» и 2 265 доз «ЭпиВакКороны».
На сегодня полный курс вакцинации от Covid-19 прошли 260 581 человек, первый компонент вакцины «Спутник V» получили 387 996 жителей, что составляет около 9% населения области. Больше, всего привитых в Екатеринбурге: оба компонента поставили почти 100 тысяч человек.
Сегодня мэрия Екатеринбурга опубликовала график работы прививочных кабинетов в поликлиниках и торговых центрах, где можно вакцинироваться от Covid-19 в период майских праздников:
– ЦГКБ № 1 (улица Декабристов, 15): 6, 7, 8 и 10 мая с 09:00 до 14:00 можно привиться первым компонентом вакцины. 9 мая в это же время можно поставить второй компонент.
ЦГБ № 2:
– улица Московская, 2, кабинет № 7 – 5-7 мая с 08:00 до 20:00; 8 и 10 мая с 09:00 до 16:00;
– улица Посадская, 37, кабинет № 6 – 6 и 7мая с 08:00 до 15:00; 8 и 10 мая с 08:00 до 14:00.
ЦГБ № 3:
– улица Бебеля, 160 – 5-7 мая с 08:00 до 18:00;
– улица Братьев Быковых, 16 – 6 и 7 мая с 08:00 до 16:00.
ЦГБ № 6:
– улица Сапёров, 3 – 6 и 7 мая с 08:00 до 17:00; 8 и 10 мая с 09:00 до 14:00;
– улица Белинского, 130 – 6 и 7 мая с 08:00 до 17:00; 8 и 10 мая с 09:00 до 14:00;
– улица Серафимы Дерябиной, 34 – 6 и 7 мая с 08:00 до 17:00; 8 и 10 мая с 09:00 до 14:00.
ЦГБ № 7:
– улица Вилонова, 33 – 5-8 мая с 09:00 до 19:00; 10 мая с 09:00 до 16:00;
– улица Сыромолотова, 19 – 5-8 мая с 09:00 до 19:00; 10 мая с 09:00 до 16:00.
ГКБ № 14:
– переулок Суворовский, 5в, кабинет № 331 – 5-7 мая с 08:00 до 20:00; 8 и 10 мая с 09:00 до 15:00;
– переулок Суворовский, 5, кабинет № 1 – 5-7 мая с 08:00 до 15:00.
ЦГБ № 20:
– улица Зои Космодемьянской, 42 – 5-7 мая с 08:00 до 19:00; 10 мая с 09:00 до 15:00;
– переулок Короткий, 2 – 5-7 мая с 08:00 до 19:00; 8 мая с 09:00 до 15:00.
ЦГКБ № 23:
– улица Старых Большевиков, 9 – 5-7мая с 08:00 до 19:00; 8 и 10 мая с 09:00 до 15:00.
ЦГКБ № 24:
– переулок Рижский, 16 – 5-7 мая с 08:00 до 16:00; 8 мая с 09:00 до 16:00;
– улица Шварца, 14г – 6 и 7 мая с 08:00 до 15:00; 8 и 10 мая с 09:00 до 15:00.
ООО «Новая больница» (улица Заводская, 33): 5-7 мая с 08:00 до 20:00; 8 и 10 мая с 09:00 до 14:00.
Помимо этого, любой желающий может поставить прививку от коронавируса в одном из торговых центров:
– в торговом центре «Гринвич» (улица 8 Марта, 46) – 6 и 8 мая с 12:00 до 17:00;
– в торговом центре «Максидом» (улица Тверитина, 45) – 5 мая с 15:00 до 19:00;
– в торговом центре «Карнавал» (улица Халтурина, 55, мобильный врачебный пункт) – 6 мая с 13:00 до 18:00;
– в торговом центре «Мегаполис» (улица 8 Марта, 149) – 6 мая с 11:00 до 14:00;
– в торговом центре «Дирижабль» (улица Академика Шварца, 17) – 6 мая с 11:00 до 14:00;
– в торговом центре «Академический» (улица Краснолесья, 133) – 6 мая с 13:00 до 17:00;
– в торговом центре «О'Кей» (улица Бабушкина, 2а) – 7 мая с 16:00 до 19:00;
– в торговом центре «Леруа Мерлен» (улица Металлургов, 74) – 11 мая с 10:00 до 18:00;
– в торговом центре «Леруа Мерлен» (переулок Базовый, 45) – 13 мая с 10:00 до 18:00.
В аэропорту Кольцово (площадь Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний) можно поставить прививку 5-7 мая с 13:00 до 19:00.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
Екатеринбург. Другие новости 05.05.21
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