В майские праздники в поликлиниках и торговых центрах можно поставить прививку от Covid-19 (СПИСОК)

В Екатеринбурге на этой неделе будут работать прививочные кабинеты во многих поликлиниках. Прививку от Covid-19 можно будет поставить в любой день, включая выходные. Не будут работать пункты только 9 мая.

Как ранее писал «Новый День», в Свердловскую область поступило 34,8 тысяч доз вакцины «Спутник V» и 2 265 доз «ЭпиВакКороны».

На сегодня полный курс вакцинации от Covid-19 прошли 260 581 человек, первый компонент вакцины «Спутник V» получили 387 996 жителей, что составляет около 9% населения области. Больше, всего привитых в Екатеринбурге: оба компонента поставили почти 100 тысяч человек.

Сегодня мэрия Екатеринбурга опубликовала график работы прививочных кабинетов в поликлиниках и торговых центрах, где можно вакцинироваться от Covid-19 в период майских праздников:

– ЦГКБ № 1 (улица Декабристов, 15): 6, 7, 8 и 10 мая с 09:00 до 14:00 можно привиться первым компонентом вакцины. 9 мая в это же время можно поставить второй компонент.

ЦГБ № 2:

– улица Московская, 2, кабинет № 7 – 5-7 мая с 08:00 до 20:00; 8 и 10 мая с 09:00 до 16:00;

– улица Посадская, 37, кабинет № 6 – 6 и 7мая с 08:00 до 15:00; 8 и 10 мая с 08:00 до 14:00.

ЦГБ № 3:

– улица Бебеля, 160 – 5-7 мая с 08:00 до 18:00;

– улица Братьев Быковых, 16 – 6 и 7 мая с 08:00 до 16:00.

ЦГБ № 6:

– улица Сапёров, 3 – 6 и 7 мая с 08:00 до 17:00; 8 и 10 мая с 09:00 до 14:00;

– улица Белинского, 130 – 6 и 7 мая с 08:00 до 17:00; 8 и 10 мая с 09:00 до 14:00;

– улица Серафимы Дерябиной, 34 – 6 и 7 мая с 08:00 до 17:00; 8 и 10 мая с 09:00 до 14:00.

ЦГБ № 7:

– улица Вилонова, 33 – 5-8 мая с 09:00 до 19:00; 10 мая с 09:00 до 16:00;

– улица Сыромолотова, 19 – 5-8 мая с 09:00 до 19:00; 10 мая с 09:00 до 16:00.

ГКБ № 14:

– переулок Суворовский, 5в, кабинет № 331 – 5-7 мая с 08:00 до 20:00; 8 и 10 мая с 09:00 до 15:00;

– переулок Суворовский, 5, кабинет № 1 – 5-7 мая с 08:00 до 15:00.

ЦГБ № 20:

– улица Зои Космодемьянской, 42 – 5-7 мая с 08:00 до 19:00; 10 мая с 09:00 до 15:00;

– переулок Короткий, 2 – 5-7 мая с 08:00 до 19:00; 8 мая с 09:00 до 15:00.

ЦГКБ № 23:

– улица Старых Большевиков, 9 – 5-7мая с 08:00 до 19:00; 8 и 10 мая с 09:00 до 15:00.

ЦГКБ № 24:

– переулок Рижский, 16 – 5-7 мая с 08:00 до 16:00; 8 мая с 09:00 до 16:00;

– улица Шварца, 14г – 6 и 7 мая с 08:00 до 15:00; 8 и 10 мая с 09:00 до 15:00.

ООО «Новая больница» (улица Заводская, 33): 5-7 мая с 08:00 до 20:00; 8 и 10 мая с 09:00 до 14:00.

Помимо этого, любой желающий может поставить прививку от коронавируса в одном из торговых центров:

– в торговом центре «Гринвич» (улица 8 Марта, 46) – 6 и 8 мая с 12:00 до 17:00;

– в торговом центре «Максидом» (улица Тверитина, 45) – 5 мая с 15:00 до 19:00;

– в торговом центре «Карнавал» (улица Халтурина, 55, мобильный врачебный пункт) – 6 мая с 13:00 до 18:00;

– в торговом центре «Мегаполис» (улица 8 Марта, 149) – 6 мая с 11:00 до 14:00;

– в торговом центре «Дирижабль» (улица Академика Шварца, 17) – 6 мая с 11:00 до 14:00;

– в торговом центре «Академический» (улица Краснолесья, 133) – 6 мая с 13:00 до 17:00;

– в торговом центре «О'Кей» (улица Бабушкина, 2а) – 7 мая с 16:00 до 19:00;

– в торговом центре «Леруа Мерлен» (улица Металлургов, 74) – 11 мая с 10:00 до 18:00;

– в торговом центре «Леруа Мерлен» (переулок Базовый, 45) – 13 мая с 10:00 до 18:00.

В аэропорту Кольцово (площадь Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний) можно поставить прививку 5-7 мая с 13:00 до 19:00.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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