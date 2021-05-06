По факту гибели блогера из Арамили возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»

Следователи официально подтвердили информацию о гибели известной блогерши, 28-летней Кристины Журавлевой из Арамили, которая пропала еще в начале апреля. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», проводятся допросы.

Кристина Журавлева вела lifestyle-блог в инстаграме kris_zhuravleva_, у девушки было более 50 тысяч подписчиков. Именно они первыми забили тревогу, когда Кристина перестала выходить на связь после последнего поста от 3 апреля. Подписчики пару недель назад стали оставлять комментарии: «Кристина, ты где? Мы волнуемся».

Близкие к девушке люди говорили, что она перестала выходить на связь не только в блоге, но и по телефону. Сейчас, по информации из комментариев в инстаграме, в пропаже и гибели Кристины, в том числе, подозревают ее мужа. Но официально эту информацию не подтверждают.

«Следственным комитетом по Свердловской области по факту гибели девушки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», СКР разбирается в обстоятельствах гибели. Проводится экспертиза, выполняются допросы и иные мероприятия», – сообщил старший помощник руководителя СК РФ по Свердловской области.

В пресс-службе областного главка полиции добавили, что в том числе отрабатывается версия про конфликты в семье. «Личность погибшей девушки установлена. В настоящее время полицейские устанавливают круг знакомых, с кем она общалась в последнее время, в том числе выясняется, были ли у неё конфликты в семье», – сообщил глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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