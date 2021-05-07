Муж инстаблогерши, найденной мертвой, признался в ее убийстве

Муж блогера Кристины Журавлевой, чье тело было обнаружено в лесополосе, признался в ее убийстве, сообщают источники в СМИ. Девушка пропала еще в начале апреля и до этого мужчина говорил, что она ушла из дома.

Дмитрий Журавлев написал явку с повинной, сообщает сегодня Е1.ru со ссылкой на источники в следственных органах. С его слов, он убил Кристину из-за постоянных семейных конфликтов.

Корреспонденту «Нового Дня» в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области информацию не подтвердили, но и не опровергли, пообещав предоставить фактуру чуть позднее.

Напомним, инстаграм-блогер Кристина Журавлева перестала выходить на связь со своими подписчиками в начале апреля. Интернет-знакомые пытались разыскать Кристину, но она не отвечала на звонки. Никто из родственников девушки не писал заявление в полицию о ее пропаже. О том, что Кристина погибла, стало известно накануне, когда пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области распространила официальную информацию: по факту нахождения тела в лесополосе возбуждено уголовное дело по ст. «Убийство».

«СКР разбирается в обстоятельствах гибели. Проводится экспертиза, выполняются допросы и иные мероприятия», – сообщал старший помощник руководителя СК РФ по Свердловской области.

Глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых также отмечал, что полиция устанавливала круг общения девушки, в том числе выясняла, были ли конфликты в семье.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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