Задушил и 4 дня хранил труп дома: стали известны подробности убийства инстаблогера Кристины Журавлевой (ФОТО)

Следователи подтвердили, что обвинение в убийстве блогера Кристины Журавлевой предъявлено ее мужу Дмитрию, который уже сознался в содеянном. Он задушил девушку в их небольшом доме в Сысертском районе и четыре дня не решался избавиться от трупа. Затем вывез тело на трассу и бросил в лесу недалеко от дороги. Сегодня районным судом в отношении Дмитрия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи подтвердили, что инстаблогершу Кристину Журавлеву, пропавшую в начале апреля, убил ее муж, об этом ранее со ссылкой на источники сообщали местные СМИ.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, убийство было совершено еще 5 апреля. Дмитрий поругался с Кристиной и задушил ее в их собственном доме в товариществе «Первомайский парк» Сысертского района. И только в ночь на 9 апреля мужчина вывез тело убитой в лес в том же районе, где его случайно обнаружил 16 апреля некий гражданин, который и сообщил о страшной находке в полицию.

«Когда ЧП закончилось летальным исходом женщины, подозреваемый четверо суток не решался избавиться от тела. Все это время погибшая супруга лежала дома в тепле, пока не появились первые признаки разложения, – рассказал об убийстве глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. – Чтобы скрыть следы криминала, подозреваемый взял в аренду легковую машину и на ней отвез тело в район 170 километра оживленной трассы М5 «Урал», где оно впоследствии в лесном массиве, в 10 метрах от дороги, и было обнаружено случайным шофером, остановившимся по нужде».

После обнаружения тела личность девушки некоторое время оставалась неустановленной, поскольку никто не заявлял о пропаже женщины с похожими приметами. Только 30 апреля 2021 года в территориальный отдел полиции обратился Дмитрий Журавлев с заявлением о безвестном исчезновении своей 28-летней супруги.

«Сопоставив имеющиеся факты, следователи СКР и оперативники полиции пришли к выводу, что обнаруженная некоторое время назад погибшая женщина и является той самой без вести пропавшей супругой обратившегося в полицию мужчины. В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий была установлена причастность обвиняемого к убийству супруги. В итоге он дал признательные показания относительно мотива и обстоятельств совершённого преступления. Сегодня районным судом в отношении обвиняемого по ходатайству следователя СКР избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в СУ СК РФ по Свердловской области.

Наказание за совершение указанного особо тяжкого преступления предусматривает вплоть до 15 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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