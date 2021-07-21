Дело об убийство инстаблогера Кристины Журавлевой ушло в суд

Прокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве жительницы Екатеринбурга Кристины Журавлевой, которая вела популярный блог в Instagram. Подозреваемый – муж Кристины, 34-летний Дмитрий Журавлев. Он обвиняется в преступлении по ч. 1 ст. 105 УК РФ, ему грозит лишение свободы от 6 до 15 лет. Дело рассмотрит Сысертский районный суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, 5 апреля супруги поссорились у себя в частном доме, который находится на территории ТСН «Первомайский парк» в Сысертском районе. Дмитрий задушил Кристину и четыре дня хранил труп девушки дома, не решаясь избавиться от него. Когда на теле супруги стали появляться первые признаки разложения, мужчина придумал план, как замести следы. Он арендовал автомобиль и переодел тело Кристины в другую одежду, чтобы было похоже, что она отправилась на прогулку. Одев женщину в желтый спортивный костюм и кроссовки, Дмитрий положил ее тело на заднее сиденье машины и поехал в сторону Сысерти. Он нашел неосвещенный участок леса и бросил труп там. Убитую обнаружил случайный водитель, который остановился у дороги по нужде.

«При осмотре тела отсутствовали следы травм, характерных для последствий от ДТП, кости повреждений не имели, отсутствовали следы сексуального насилия. Было назначено гистологическое исследование, в том числе, на предмет употребления погибшей запрещенных средств», – сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как ранее сообщал следственный комитет, 30 апреля Дмитрий Журавлев обратился в полицию с заявлением об исчезновении супруги. К тому времени пропажу Кристины активно обсуждали подписчики ее блога. Сопоставив факты, правоохранительные органы пришли к выводу, что обнаруженная ранее погибшая женщина и является той самой без вести пропавшей супругой мужчины. Показания Журавлева проверили на полиграфе. Его причастность к убийству была установлена в ходе следственных действий, в итоге мужчина сам признался в убийстве и рассказал о мотивах преступления. С 7 мая Дмитрий Журавлев находится под арестом.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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