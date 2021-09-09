Суд вынес приговор Дмитрию Журавлеву, задушившему жену-блогершу

В Сысертском районном суде сегодня вынесли приговор 34-летнему Дмитрию Журавлеву. Суд признал его виновным в убийстве супруги Кристины. Мужчина получил 8 лет заключения в исправительной колонии строгого режима.

Об исчезновении Кристины первыми сообщили ее подписчики – девушка была популярным инстаблогером. Она перестала входить на связь и интернет-знакомые забили тревогу. Никто из родственников девушки не писал заявление в полицию о ее пропаже. Тело девушки нашли в лесополосе и поначалу личность погибшей была не установлена.

30 апреля Журавлев сообщил в полицию об исчезновении жены. Сопоставив факты, полиция пришла к выводу, что обнаруженная ранее погибшая женщина и является той самой без вести пропавшей супругой мужчины. Показания Журавлева проверили на полиграфе. Его причастность к убийству была установлена в ходе следственных действий, в итоге мужчина сам признался в убийстве.

По версии следствия, 5 апреля супруги поссорились в своем частном доме. Дмитрий задушил Кристину. После он четыре дня хранил труп, не решаясь избавиться от него. Когда тело начало разлагаться, муж взял в аренду автомобиль и переодел тело Кристины в желтый спортивный костюм и кроссовки, чтобы было похоже, что она отправилась на прогулку. Он нашел неосвещенный участок леса и бросил труп там. Убитую обнаружил 16 апреля случайный водитель.

Сысерть, Никита Кондрашин

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