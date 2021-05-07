В свердловских лесах спасатели тушат 5 пожаров на площади 878 гектаров

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 5 природных пожаров, огонь прошел по 878 га. По данным спасателей, сейчас все пожары локализованы, угрозы для населенных пунктов нет.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, крупные пожары, о которых мы писали накануне, потушены. В том числе удалось справиться с огнем в Асбестовском городском округе, где огонь вплотную подходил к поселку Папанинцев.

«Пожар потушен, угрозы населению нет, – отметили в МЧС. – За сутки зарегистрировано 5 природных пожаров на площади 878 га. На данный момент все они локализованы».

Напомним, в связи с пожароопасной обстановкой с 30 апреля во всей Свердловской области действует особый противопожарный режим. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. МЧС в круглосуточном режиме ведет мониторинг обстановки, выставлены временные посты, задействованы беспилотники.

Сегодня в Свердловской области сохраняется угроза распространения огня: по данным синоптиков, местами будет сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Будет солнечно и без осадков. Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в 7 муниципальных образованиях: Алапаевском (и городе Алапаевске), городском округе Верхнее Дуброво, Невьянском городском округе, в Нижнем Тагиле , в Сысертском и Тугулымском городских округах.



Екатеринбург, Анастасия Истомина



Екатеринбург. Другие новости 07.05.21

День Победы, спектакль о Борисе Рыжем и «Шляпники» – Weekend (18+). / На карте Екатеринбурга появилась улица Военных Строителей. / Центр Екатеринбурга перекрыли из-за репетиции парада: копятся пробки (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»