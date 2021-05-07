Гендиректор УГМК поздравил ветеранов с Днем Победы (ВИДЕО)

Гендиректор УГМК Андрей Козицын поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. «Хочу вас поздравить с наступающим великим праздником Днем Победы. Это святой день. Каждый год мы с вами встречаемся, к сожалению, вас становится все меньше и меньше, не знаю, что еще нам нужно сделать, чтобы вы как можно дольше были с нами. Потому что вы – это великая победа, Великая Отечественная война и мы все, ваши потомки, можем этим гордиться, можем это помнить, можем это уважать. Дай вам бог здоровья, всего-всего-всего. Чтоб вас как можно дольше радовали жизнь, солнце, окружающие. С праздником, с Днем Победы», – обратился к ветеранам Андрей Козицын.

Андрей Козицын поздравил ветеранов

Напомним, на днях в музейном комплексе УГМК открылся для посетителей новый выставочный центр – «Крылья Победы». Он посвящен авиации времен Великой Отечественной войны и знакомит посетителей не только с советскими истребителями и бомбардировщиками, но и с боевыми самолетами наших союзников и противников. Многие экземпляры – уникальны. В День Победы в Верхней Пышме пройдет парад, в которой примет участие военная техника из музея. В этом году организаторы выводят боевые машины с разбивкой на периоды советских парадов: от довоенных до парада союзников, который состоялся в Берлине в сентябре 1945 года. Отдельной группой пройдут боевые машины, поставлявшиеся в СССР по лендлизу.

Верхняя Пышма, Людмила Прокофьева

Верхняя Пышма. Другие новости 07.05.21

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