Единственная в России «Каталина», «Авиакобра» и Ту-2: на Урале открылся авиамузей (ФОТО, ВИДЕО)

В Верхней Пышме, в музейном комплексе УГМК открылся для посетителей новый выставочный центр – «Крылья Победы». Он посвящен авиации времен Великой Отечественной войны и знакомит посетителей не только с советскими истребителями и бомбардировщиками, но и с боевыми самолетами наших союзников и противников. Многие экземпляры – уникальны.

Легендарные самолеты Второй мировой в уральском музее

На первую экскурсию генеральный директор УГМК Андрей Козицын пригласил полпреда президента в УрФО Владимира Якушева, губернатора Евгения Куйвашева, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, представителей СМИ.

Центральную композицию под названием «Вираж» составляет группа самолетов, размещенных под высоким потолком верхнего зала. «Вираж» наглядно иллюстрирует развитие отечественной авиации от самого известного довоенного биплана-разведчика ПО-2 к первому советскому самолету с ракетным двигателем БИ-1. Здесь же посетители могут увидеть и самолеты противника: истребитель – Messerschmitt Bf 109 G-6 и Focke-Wulf FW 190 A-8. При демонстрации авиационной коллекции активно применяются звуковые эффекты и направленный свет, что придает сценам дополнительную выразительность, акцентирует внимание зрителей на деталях.

«Мессершмитт»

Как рассказал гостям заместитель директора по экспозиционно-реставрационной работе музейного комплекса УГМК Анатолий Курлаев, на первом этаже центра представлены более тяжелые самолеты, на втором – более легкие. Каждый из трех десятков экспонатов имеет свою историю.

«Каталина»

Рядом с советскими самолетами – «летающим танком» Ил-2, символом предвоенных ВВС, главным героем популярного фильма «Валерий Чкалов» истребителем И-16, лучшим пикирующим бомбардировщиком того времени Ту-2 – стоят поставлявшиеся в Советский Союз по программе ленд-лиза бомбардировщики Douglas A-20 Boston, North American B-25J Mitchell, транспортный Douglas DC-3. Оригинальные западные самолеты, которые поставлялись Советскому Союзу по ленд-лизу, в музей привезли из-за рубежа. Особая гордость центра – американская летающая лодка PBY Catalina. Ее длина 19 метров, а размах крыла больше 31 метра. Другой сохранившейся «Каталины» в России нет. Конкретно этот экземпляр прибыл на Урал из Бразилии. Сначала ее, разобранную на несколько частей, везли через океан. «Фюзеляж, обмотанный пленкой, выглядел как кит», – отметил эксперт. На месте самолет-амфибию собирали с помощью кранов.

«Аэрокобра»

Еще один редкий экземпляр – американская «Аэрокобра». Этот истребитель отличался от всех прочих тем, что мотор был расположен не на носу корабля, а сзади, за летчиком. Это позволяло поставить впереди крупнокалиберный пулемет. Необычность конструкции «Аэрокобры» привела к тому, что многие союзники-британцы боялись на ней летать, зато ее освоили советские асы.

Выставочный центр после открытия продолжит формировать свои экспозиционные пространства. В ближайшее время площадки пополнятся новыми экспонатами и новыми реалистичными сценами.

Верхняя Пышма, Александр Саливанчук, Евгения Вирачева, Антон Отман

Верхняя Пышма. Другие новости 06.05.21

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