На фестиваль «Коляда-plays» в июне приедут театры из Болгарии, Сербии и Казахстана

«Коляда-театр» начал подготовку к фестивалю «Коляда-plays», который в этом году пройдет с 20 по 30 июня. В ближайшее время зрители увидят афишу. В основной программе – спектакли театров из городов России, а также Сербии, Болгарии, Казахстана. По словам директора Николая Коляды, проблем с приглашенными много, но все они решаемы.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса фестиваль «Коляда-plays» не проводили в обычные числа летом, сначала его перенесли на ноябрь, затем – на июнь 2021-го. В этом году фестиваль пройдет в обычном офлайн формате – с приглашенными зарубежными театрами, зрителями, торжественными открытием и закрытием.

В основную программу жюри выбрало 35 спектаклей. Среди зарубежных гостей – театр «Ателье 212» из Сербии, который привезет спектакль «Русская смерть», Национальная академия театрального и киноискусства имени Крыстё Сарафова из Болгарии со спектаклем «Леди Макбет Мценского уезда», казахстанский театр «Aрт- убежище BUNKER» с постановкой «я (не) люблю Алматы», ТЮЗ из Бишкека со спектаклем «Экоо». Кроме того, на национальном языке сыграет спектакль «Кококкез, кококкез, кококкез…» («Ноженьки, ноженьки, ноженьки…») Коми-Пермяцкий национальный драматический театр. В афише будут и знакомые екатеринбургской публике «Ангажемент» из Тюмени, пермский «Туки-луки», театры из Нижнего Тагила и Серова и так далее. Возможно, не все отобранные театры получится привезти в Екатеринбург из-за возникающиз сложностей. Итоговая афиша должна появиться в ближайшие дни.

«Со дня на день будет афиша. Много проблем со всеми, кого приглашаем на фестиваль. Но всё решаемо. Как мне доктор сказал про мою больную спину, окая, по-уральски: – НикОлай ВладимирОвич, этО всё лечится, не смертельнО … Так и у нас: не смертельно, всё сделаем. ))))», – написал в фейсбуке Николай Коляда.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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