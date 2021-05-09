На площади 1905 года в Екатеринбурге прошел парад Победы, в котором участвовали 2,5 тысячи человек парадных расчетов и более ста единиц военной техники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первой на площадь 1905 года выехала колонна ветеранов. Ее возглавил председатель совета ветеранов Свердловской области, генерал-майор авиации в отставке Юрий Судаков. Впервые в этом году в параде приняли участие 11 всадников в форме казачьих кавалерийских формирований времен Великой Отечественной войны. Шествие всадников не прошло бесследно, по словам очевидцев, лошади казаков оставили на площади следы своей жизнедеятельности, которые, впрочем, оперативно убрали.

Парад принимал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. С пьедестала памятника Ленину за парадом наблюдали полпред президента на Урале Владимир Якушев, губернатор Евгений Куйвашев, представители традиционных религиозных конфессий. Губернатор Куйвашев заявил, что единение народа позволило победить врага в 1945 году, позволит и сейчас справиться с коронавирусом.

Механизированную колонну парада возглавил легендарный танк Т-34. Были продемонстрированы самоходные артиллерийские установки «Мста-С», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», буксируемые противотанковые орудия МТ-12 «Рапира» и другая техника российской армии.

Сразу после проезда механизированной колонны в небе пролетела авиатехника: крупнейший в мире серийный транспортный вертолет Ми-26, модернизированные транспортно-боевые Ми-8МТВ5-1, ударные вертолеты Ми-24П, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, пассажирский турбореактивный самолет Ту-134УБЛ, самолеты-разведчики Су-24МР, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 и высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

Рядовые горожане посмотреть парад вблизи не смогли, центр города был оцеплен. «Бессмертный полк» сегодня пройдет в онлайн-формате из-за опасности коронавируса.

Напомним, главные гала-концерты запланированы на вечер. На Октябрьской площади с 19 часов будут выступать Найк Борзов, Вадим Самойлов и группа «Серьга». В Историческом сквере в это же время – Елена Ваенга, Анастасия Макеева, Алексей Кравченко и Леонид Агутин. Праздничный фейерверк в этом году вновь будут запускать в трех местах. В 22:30 он начнется над акваторией городского пруда, в летнем парке «Уралмаш» и Преображенском парке в Академическом.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 09.05.21

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