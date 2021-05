День Победы, спектакль о Борисе Рыжем и «Шляпники» – Weekend (18+)

Главным событием предстоящих выходных, конечно, станет празднование Дня Победы. В Екатеринбурге на 9 Мая выступят Найк Борзов, «Серьга», Елена Ваенга и Леонид Агутин, а салют будут запускать в трех районах. В другие дни можно посмотреть спектакль о Борисе Рыжем, сходить на экскурсию про площадь 1905 года, послушать хиты Queen на фортепьяно или отправиться на концерт группы The Hatters. Эти и другие события – в афише выходного от «Нового Дня».

«Повесть о рыжем поэте» – в Доме актера

7 мая в 19 часов покажут спектакль, приуроченный к 20-летию со дня смерти поэта Бориса Рыжего. В основу вошли стихи, статьи о поэзии Бориса Рыжего, а так же стихотворения и воспоминания его друзей-поэтов Олега Дозморова, Дмитрия Рябоконя, Елены Тиновской, Натальи Смирновой и супруги поэта Ирины Князевой.

«Повесть о рыжем поэте» – это целостный и удивительно живой слепок литературной жизни провинциального Екатеринбурга-еще-вчера-Свердловска на рубеже 90-х и «нулевых», в которой Борис Рыжий – совсем не мифологический герой и не легендарная фигура, а молодой парень, стремительно выросший в поэта и критика, – говорится в аннотации. – Трепетно привязанный к своему городу, семье и друзьям-поэтам, он вместе с тем бесконечно жаждет большой, настоящей и серьезной литературной жизни, которая происходит, увы, не здесь. За динамичной и внешне благополучной чередой событий все отчетливее звучит напряжение, фатальность разрешения которого предвидит каждый зритель».

Место проведения: Дом актера (ул. 8 Марта, 8).

Вход: 500 рублей.

«Алоэ Вера» в родном Екатеринбурге

7 мая в 20 часов в клубе «Фабрика» состоится концерт группы «Алоэ Вера», которая когда-то появилась в Екатеринбурге, но сегодня музыканты живут в столице. Это будет первый концерт после затяжного коронавирусного перерыва.

«Мы уже забыли, за сколько там надо прибывать в аэропорт, что бы ругаться с перевозчиком за гитары. Как вообще нынче до аэропорта добираются? Мы на взводе. Кажется, тот мир, что не будет прежде, все же делает попытки не оправдать надежд пессимистов!» – говорят музыканты.

Место проведения: клуб «Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6).

Вход: от 1200 рублей.

Квартет саксофонов «ПО-Квартет» и солисты

7 мая в 19 часов саксофонисты «ПО-Квартета» приглашают зрителей в Дом музыки, где тембр саксофона дополнится звучанием новых инструментов, а квартет будет превращаться в квинтет, секстет и даже септет. Участие в концерте примут солисты Уральского академического филармонического оркестра и камерного оркестра В-А-С-Н: к семье саксофонов присоединятся виолончель и рояль. В программе вечера композиции Моцарта, Гайдна, Альбинони и Солера.

Место проведения: Дом музыки (ул. Свердлова, 30).

Вход: 350 рублей.

Пешеходная экскурсия «Главная площадь»

8 мая любителей истории приглашают на экскурсию «Главная площадь», которую проведут сотрудники музея Ельцина в рамках цикла «Город и политика». На протяжении ХХ века и после него главная площадь Екатеринбурга неоднократно менялась – как и город. На месте кафедрального собора встала трибуна. Один памятник уступал место следующему, здания сменяли свое убранство, некоторые уцелели благодаря случаю, а некоторые пристроились позади них. Кто и почему принимал решения о будущем площади 1905 года и какие планы так и не состоялись? Какой видели эту площадь горожане прошлого века и зачем они приходили сюда? Об этом можно будет узнать во время прогулки, которая начнется у самого старого здания площади, а завершится у самого молодого.

Место проведения: сбор – у гимназии №9 (пр. Ленина, 33).

Вход: 300 рублей.

Концерт военной песни «В начале мая…»

8 мая в 16 часов в концертном зале «Синара Холл» прозвучат военные песни в исполнении екатеринбургских солистов Анастасии Медведевой и Алексея Петрова. Этот вечер устроят для всех, кто не представляет праздник Победы без музыки – песен, которые прошли всю войну, помогали восстанавливать страну из руин. В исполнении артистов прозвучат любимые песни нескольких поколений: «Журавли», «Майский вальс», «Эх, дороги», «День победы» и другие.

Место проведения: «Синара-центр» (Верх-Исетский бульвар, 15/4).

Вход: от 150 рублей.

Празднование Дня Победы в центре Екатеринбурга

Главным событием предстоящих выходных, конечно, станет празднование Дня Победы. 9 мая в 10 часов утра на площади 1905 года начнется парад, в котором примут участие 2500 военнослужащих, а также 130 единиц военной техники. После прохождения сухопутных колонн в небе над Екатеринбургом пролетят вертолеты, истребители и бомбардировщики. А с 12 до 14 часов на большом экране, который установили возле мэрии, покажут трансляцию парада Победы на Красной площади в Москве. После этого на экране будут показывать военные фильмы разных лет.

С 11:30 до 14:00 на улице Пушкина будет работать выставка ретроавтомобилей. В Историческом сквере с 12 до 15 часов будет концертная программа, на Октябрьской площади с 12 до 18 часов – спектакль-экспозиция «Счастье жить».

Главные гала-концерты запланированы на вечер. На Октябрьской площади с 19 часов будут выступать Найк Борзов, Вадим Самойлов и группа «Серьга». В Историческом сквере в это же время – Елена Ваенга, Анастасия Макеева, Алексей Кравченко и Леонид Агутин.

Праздничный фейерверк в этом году вновь будут запускать в трех местах. В 22:30 он начнется над акваторией городского пруда, в летнем парке «Уралмаш» и Преображенском парке в Академическом.

Место проведения: площадки города.

Вход: свободный.

Кинопоказы ко Дню Победы

В Ельцин-центре ко Дню Победы подготовили специальную кинопрограмму. В предстоящие выходные дни на большом экране зрители увидят фильмы «Иди и смотри», «Летят журавли», «Белорусский вокзал». Расписание фильмов можно посмотреть на сайте Ельцин-центра.

Место проведения: кино-конференц-зал Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: свободный, по регистрации.

«Прекрасная музыка» – в Атриуме

В Ельцин-центре продолжается проект «Прекрасная музыка». В третьем выпуске, который состоится 9 мая в 19 часов в Атриуме, прозвучат вариации на тему «пушки и музы». Можно воспеть войну; противопоставить уродству войны красоту; присвоить военную музыку, сделав ее лирическим высказыванием; начистить ее до такого блеска, чтобы чертям в аду стало тошно. Все это показано как метаморфозы марша – или отказ от марша путем его превращения в вальс.

В программе – Шуберт, Пуленк, Лахенман, Кагель, Прокофьев. Композиции будут исполняться на фортепиано, флейте, кларнете, валторне, тромбоне и других инструментах.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: свободный, по регистрации.

День Победы – в парке Маяковского

Еще одной площадкой, где с утра до вечера пройдут мероприятия в честь Дня Победы, станет парк Маяковского. Здесь создадут фотозону с использованием нескольких единиц военной техники. На площади Мотоциклистов загорится Вечный огонь. Там же в 11 часов будут встречаться ветераны.

В фан-зоне ДОСААФ устроит выставку копий военных самолетов, покажут авиамодели. На главной сцене в 13:30 покажут спектакль-реконструкцию «Военные собаки». В течение дня по парку будут водить экскурсии, на которых гости узнают историю ЦПКиО военных лет.

С 17 до 19 часов на главной сцене парка выступит танцующий духовой оркестр Александра Павлова «УралБэнд», который подготовил специальную программу.

Место проведения: ЦПКиО.

Вход: свободный.

The Hatters в Екатеринбурге

9 мая в 20 часов в «Телеклубе» выступят зажигательные «Шляпники». Появившаяся в 2016 году в Санкт-Петербурге группа The Hatters быстро была признана одной из лучших молодых групп в стране, по крайней мере, по мнению критиков. Музыканты смешали стили джипси, фолк, рок, панк и другие. В Екатеринбурге «Шляпники» исполнят все самые лучшие хиты и, возможно, порадуют поклонников чем-нибудь новеньким.

Место проведения: «Телеклуб» (ул. Карьерная, 16).

Вход: от 1400 рублей.

Хиты Queen – на фортепьяно

10 в 20:30 в стенах клуба «Фабрика» прозвучат лучшие произведения британской группы Queen в виртуозном исполнении пианиста Владислава Чепиноги. В этот день вы услышите такие популярные произведения, как Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, Friends Will Be Friends, We Are the Champions и другие бессмертные хиты группы, исполненные на классическом рояле фирмы Zimmermann.

Место проведения: клуб «Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6).

Вход: депозиты за столиками от 500 рублей, билеты в партер от 250 рублей.

