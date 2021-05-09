Онлайн-проход «Бессмертного полка» не смог начаться вовремя

В Уральском часовом поясе в 15:00 должно было начаться онлайн-прохождение «Бессмертного полка». Но в настоящее время трансляция не идет.

Как рассказал «Новому Дню» координатор проекта по Свердловской области Валерий Басай, заявки на участие подали 34 тысячи свердловчан. Каждого зарегистрированного участника войны должны показывать на сайте https://2021.polkrf.ru/ в течение нескольких секунд, родственников заранее уведомили о времени. Если не получится показать всех ветеранов, родные которых прислали их фотографии, сегодня, то акция продлится и завтра, сообщил Басай.

Напомним, по данным движения, на участие в онлайн-шествии уже записались на 1,5 млн человек больше, чем в прошлом году. К 9 мая 2020 года было подано 2,5 млн заявок.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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