Запись на онлайн-шествие Бессмертного полка продлили до 9 мая

Движение «Бессмертный полк России» будет принимать заявки в онлайн-шествие до полудня 9 мая. Желающие могут записаться на участие в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«По многочисленным просьбам принято решение продлить прием заявок через мини-приложения в социальных сетях, а также на ресурсе «Банк Памяти» до 12:00 9 мая. Прием заявок на сайте проекта «Бессмертный полк онлайн» завершен сегодня в 10:00», – сообщается на сайте проекта.

По данным движения, на участие в онлайн-шествии уже записались на 1,5 млн человек больше, чем в прошлом году. К 9 мая 2020 года было подано 2,5 млн заявок. Всем, чьи анкеты одобрены, пришлют уведомления.

Онлайн-трансляция шествия Бессмертного полка начнется 9 мая в 15:00 по местному времени во всех регионах.

Анкеты, поданные после 10:00 7 мая, будут участвовать в онлайн-шествии 10-11 мая, которое будут транслировать на сайте проекта и в соцсетях.

«Для авторизации на Банке Памяти можно использовать СберID или номер телефона, на которой придет смс с кодом подтверждения», – напомнили организаторы шествия.

Как сообщал «Новый День», в 2021 году организаторы впервые сделали разбивку по регионам. Сотрудники проекта в Свердловской области рассказали об ажиотаже на сайте: заявок столько, что модераторы перегружены. В Кургане в акции зарегистрировались 3,4 тысячи зауральцев.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 07.05.21

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