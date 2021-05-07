Онлайн-шествие «Бессмертного полка» соберет более миллиона человек

На сайте «Бессмертный полк 2021» зарегистрировалось уже более миллиона человек, при этом прием заявок от участников продолжается. Как сообщил «Новому Дню» организатор акции в Свердловской области Валерий Басай, в последние дни наблюдается ажиотаж, модераторы сайта перегружены. Сегодня последний день, когда можно загрузить фотографию ветерана-родственника на сайт. Но и завтра, 8 мая, еще можно зарегистрироваться в онлайн-шествии через социальные сети.

«В этом году впервые была сделана разбивка по регионам России. Сколько именно участников будет в Свердловской области, сейчас сложно сказать. Статистика появится только утром 9 мая. В День Победы с 15:00 на сайте 2021.polkrf.ru начнется трансляция виртуального шествия портретов ветеранов Великой Отечественной войны. Все участники акции получат уведомление о времени показа своего ветерана в онлайн-шествии и смогут увидеть его. Также 9 мая трансляция с сайта будет идти на уличных медиаэкранах в Екатеринбурге, также будут включения трансляции «Бессмертного полка» в эфире областного телевидения», – рассказал Валерий Басай.

Кроме того, в Екатеринбурге продолжается подготовка к живому шествию «Бессмертного полка», которое запланировано на 24 июня. Однако в этом году организаторы, скорее всего, будут менять точку сбора участников. Начало шествия перенесут либо к главному корпусу УрФУ, либо в район железнодорожного вокзала. Решение будет приниматься после майских праздников по согласованию с городскими властями. Также может измениться время акции. Валерий Басай напомнил, что 24 июня – рабочий день (четверг), а это значит, что придется проводить шествие в вечернее время. Впрочем, собеседник агентства предположил, что 24 июня может стать выходным днем, как это было в 2020 году.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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