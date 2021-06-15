Координатор «Бессмертного полка»: шествия в прежнем формате больше не будет

В Екатеринбурге не состоится массовое шествие «Бессмертный полк», запланированное на 24 июня. Решение было принято после отмены московской акции, сообщил «Новому Дню» региональный координатор шествия Валерий Басай. По его словам, под вопросом стоит и проведение «Бессмертного полка» в 2022 году, так как неизвестно, когда окончательно снимут эпидемиологические ограничения.

«Мы видим, как резко изменилась эпидемиологическая ситуация в стране. Конечно многих, кто участвует в организации «Бессмертного полка», это расстроило. Но если честно, никто не готов взять на себя ответственность за массовое мероприятие в такое время. В Екатеринбурге наша акция собирала до 150 тысяч человек. Организовать социальную дистанцию в такой толпе невозможно», – прокомментировал собеседник агентства.

Валерий Басай отметил, что проведения шествия в прежнем формате, скорее всего, больше не будет. Координаторы акции хотят придумать новые механизмы организации мероприятий с огромным количеством людей. Так, изменится место сбора участников (это должно быть большое свободное пространство), способ построение колонн (с промежутками), будет участие людей в шествии в определенные временные интервалы и так далее. «Это касается не только акции «Бессмертный полк», но и, например, демонстраций на 1 Мая. Нужно проработать вопрос организации вместе с властью, посмотреть опыт профильных ведомств. Военные, МЧС, правоохранительные органы могут нам помочь. Так что этот год мы планируем потратить на поиски безопасных форм проведения массового шествия. Такого как раньше – огромная толпа, давка – уже не будет», – отметил Басай.

Напомним, памятные шествия «Бессмертный полк» отменяются второй год подряд из-за пандемии Covid-19. В 2020 и 2021 годах акция проводилась в День Победы в режиме онлайн.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 15.06.21

Куйвашев допустил ужесточение коронавирусных мер на Урале. / Партия «Новые люди» на Урале готовится к выборам: обучение прошли более 500 волонтеров. / В МЧС заявили о беспрецедентном числе пожаров из-за поджигателей пуха. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»