Шествие «Бессмертного полка» в офлайне не состоится

Общественное движение «Бессмертный полк России» отказалось от планов провести 24 июня шествие в обычном формате. Организаторы решили не подавать заявку в мэрии Москвы и других городов на согласование акции из-за роста заболеваемости Covid-19.

Сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева призналась, что требования Роспотребнадзора для проведения шествия 9 мая были мало выполнимы. С учетом числа желающих участвовать было бы проблематично каждому измерить температуру и проследить за соблюдением дистанции.

Цунаева напомнила, что ограничения до сих пор не сняты.

«Мы наблюдаем за ситуацией с заболевшими в Москве, и мэр города не снял ограничения. 24 июня будем вспоминать парад Победы, но, скорее всего, шествия не будет… Наша организация не будет инициировать такое шествие и в других городах», – цитирует Цунаеву «Интерфакс».

Напомним, суточная заболеваемость Covid-19 в России растет вторую неделю. За минувшие сутки выявили 13 510 новых случаев заражения, а всего в стране заболели 5 193 964 человека. В Москве за день стало на 6701 больных Covid-19 больше.

Москва, Наталья Рязанова

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