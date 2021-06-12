В России зарегистрировали 13 510 новых случаев Covid-19 за сутки

За минувшие сутки в России выявили 13 510 новых случаев заражения Covid-19, что на тысячу больше, чем в предыдущий день (12 505).

«В России выявлено 13 510 случаев Covid-19 в 85 регионах. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 5 193 964 человека», – рассказали в штабе.

Суточная смертность составила 399 случаев, доведя общее число летальных случаев до 126 073.

В первых строчка антирейтинга по приросту больных Covid-19 по-прежнему остаются Москва (+6701), Подмосковье (+889) и Санкт-Петербург (+867), который сменил второе место на третье. Пятерку замыкают Нижегородская (+179) и Воронежская области (+159).

Меньше всего новых случаев коронавируса выявили на Чукотке – 1, в Ненецком АО – 3, Магаданской области – 5, Туве и Еврейской АО – по 7 новых больных с Covid-19.

За весь период в России выздоровели 4 792 169 человек. За минувшие сутки выписались из больниц после выздоровления 9 986 человек.

Как сообщал «Новый День», власти России и Москвы не планируют вводить локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом. Вместо этого руководство страны ищет способы простимулировать россиян проходить вакцинацию.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 11.06.21

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