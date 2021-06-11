Власти РФ отказались от локдауна и задумались над лотереей для борьбы с Covid-19

В России не планируют вводить локдаун в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Власти страны и столицы планируют расширить программу лотереи для россиян, которые сделали прививку, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники во властных структурах.

Вводить жесткие ограничения в Москве, лидере по числу новых случаев Covid-19, и других регионах не планируют. Но контроль за соблюдением масочного режима и дистанцирования в общественных местах и магазинах станет жестче.

«Планируем массовые рейды, предусмотренные законом штрафы за нарушения будем применять более активно», – поделился планами один из источников.

В России больше недели все растет суточная заболеваемость коронавирусом, и 11 июня она превысила 12 тыс. человек и достигла февральского уровня. Власти связали это с «абсолютно неудовлетворительными» темпами вакцинации и тем, что многие перестали соблюдать карантинные меры.

Простимулировать россиян прививаться решили расширением программы «Миллион призов». В Москве в ней скоро смогут поучаствовать не только жители старше 60 лет, но и остальных возрастных групп. Подобные мероприятия планируется провести и в других регионах.

Напомним, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко спрогнозировал всплеск заболеваемости Covid-19 в сентябре, если вакцинация не приобретет массовый характер. По его мнению, с началом учебного года и возвращением отпускников из-за границы россияне станут активнее болеть гриппом, а параллельно – коронавирусом.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 11.06.21

В Бурятии закрывают фуд-корты и кинотеатры из-за резкого роста числа больных Covid-19. / В России впервые с февраля выявили больше 12 тысяч новых заболевших Covid-19. / На Кубе вакцины от коронавируса испытают на детях. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»