Москвичей заманивают на вакцинацию розыгрышем автомобилей

Власти Москвы разыграют автомобили среди людей, сделавших прививку от коронавируса. О запуске программы стимулирования вакцинации сообщил мэр Сергей Собянин на своем сайте.

Участниками розыгрыша станут все горожане старше 18 лет, которые в период с 14 июня по 11 июля впервые получат первый компонент вакцины от Covid-19.

Всего власти будут разыгрывать раз в неделю пять машин стоимостью около 1 млн рублей. Победители будут объявляться по средам, начиная с 23 июня, в эфире телеканала «Москва 24».

По словам Собянина, существенное ускорение вакцинации необходимо, чтобы избежать введения новых ограничительных мер.

Средства на программу стимулирования вакцинации выделили компании-партнеры.

Как сообщал «Новый День», за последние сутки в столице зарегистрировано 7704 новых случаев заражения коронавирусом (накануне – 6701). Это максимум с 24 декабря прошлого года, когда был установлен рекордный показатель по числу заболевших за сутки за все время пандемии – 8203.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.06.21

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