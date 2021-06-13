В России резко растет заболеваемость Covid-19: за сутки заразились 14 723 человека

В России продолжается усугубляться ситуация с коронавирусом. За минувший день в стране выявлено 14 723 заболевших Covid-19 во всех регионах, что на 9% больше, чем днем ранее, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Второй день подряд количество новых заболевших увеличивается более чем на 1 тысячу. Суточный прирост зараженных достиг максимума с 13 февраля, когда был зафиксирован 14 861 случай коронавируса. Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 5 208 687 случаев коронавирусной инфекции.

Больше всего новых заболевших по-прежнему выявлено в Москве – 7704. Это на 1003 больше, чем накануне, и максимальное значение с 24 декабря прошлого года, когда был установлен антирекорд по числу заболевших за сутки (8203) за все время пандемии.

В пятерке регионов по наибольшему приросту больных остаются Московской область (+953), Санкт-Петербурге (+862), Нижегородская область (+184). На пятую позицию антирейтинга поднялась Бурятия, где за последние 24 часа ковидом заболели 170 человек.

Наименьшее число новых случаев Covid-19 выявили в Магаданской области – 5 и на Чукотке – 1.

За минувший день в стране от коронавируса скончались 357 человек (накануне – 399). Самая высокая суточная смертность зафиксирована в Москве, где умерли 69 пациентов, Санкт-Петербурге (48) и Нижегородской области (19). За все время пандемии в России умерли126 430 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19.

При этом за прошедший день полностью выздоровели 9 986 человек, за весь период – 4 792 169 человек.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии проведено свыше 142,7 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе за последние сутки – 420 тыс.. Под медицинским наблюдением остаются 556 266 человек.

Как сообщал «Новый День», в субботу, 12 мая, мэр Москвы объявил 15-19 июня нерабочими дням с сохранением зарплат из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом. Также он усилил ограничительные меры из-за распространения инфекции. Сегодня столичная мэрия объявила об отмене общегородского школьного выпускного в Парке Горького. Праздник для 11-классников может быть организован в школе с соблюдением всех санитарных требований, сообщается в телеграм-канале столичного оперштаба по борьбе с ковидом.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.06.21

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