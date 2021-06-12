Москвичам продлили выходные до 19 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил выходные дни для москвичей до 19 июня. Власти обязали работодателей сохранить за работниками зарплату на эти дни.

Собянин попросил непривитых москвичей перейти на удаленную форму работы, чтобы приостановить рост заболеваемости. С той же целью мэр сделал нерабочими дни с 15 по 19 июня.

«Подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Это решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям)», – уточнил Собянин в своем блоге.

Мэр призвал москвичей старшего поколения некоторое время оставаться дома или на даче, отказаться от поездок.

Напомним, Москва снова стала лидером по приросту заболевших коронавирусом. Впервые с 26 декабря 2020 года в городе выявили 6701 больных Covid-19.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 12.06.21

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