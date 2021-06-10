Новый всплеск заболеваемости коронавирусом в России возможен к сентябрю, – Геннадий Онищенко

Россию в сентябре ждет всплеск заболеваемости коронавирусом, если вакцинация не приобретет массовый характер. Об этом заявил депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на пресс-конференции. По его мнению, все зависит от результатов прививочной кампании.

«Все зависит от нас – если мы сейчас пойдем активно прививаться, к сентябрю забудем о коронавирусе. А если мы будем вот так вот ни шатко, ни валко, то придет осень, люди начнут чаще заболевать, школьники вернутся в школу, наши путешественники вернутся из разных стран и начнется активизация гриппа. И параллельно с ним начнется активизация коронавируса», – пояснил он.

В качестве примера по созданию коллективного иммунитета, Онищенко привел данные по вакцинации в мире в сравнении с 10%, привитыми в России. «Вот я вам показываю мировые – 2 млрд. Это значит, что привито наиболее активное население в Европе, в самых опасных Соединенных штатах, которые создают погоду. Сейчас Индия наращивает. Если мы вот эту самую активную группу населения, декретированную группу – бизнес-структуру привьем… Вакцина есть, но мы пока раскачиваемся», – подчеркнул он.

«Да, мы получим коллективный иммунитет, и те, кто не прививается тоже получит, но переболев. Зачем вам болеть? Вот когда вы заболеете, а вы обязательно заболеете, потому что вы не привитые, то у вас будет иммунитет, у подавляющего большинства. Так вот взвесьте, заболеть и, как минимум, три недели пробыть на изоляции, а у кого-то и в условиях стационара, и получить иммунитет. Или пойти в поликлинику и привиться», – подытожил Онищенко.

По данным оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19, в России суточный прирост заболеваемости коронавирусом оказался рекордным за три месяца – 11 699 новых случаев. Это самый высокий показатель с 24 февраля, когда было зарегистрировано 11 749 новых пациентов с Covid-19.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 10.06.21

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