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Среда, 6 апреля 2022, 10:24 мск

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Бессмертный полк пройдёт в День Победы после двухлетнего перерыва

В Екатеринбурге после двухлетнего перерыва в День Победы пройдет акция «Бессмертный полк». Об этом рассказал ее координатор Валерий Басай. «Ждём вас, как и прежде, 9 мая в 9 утра на улице Царской, приходите с портретами ваших победителей, все правила, которые были и раньше, остаются, никаких нововведений нет», – сообщил Басай.

Напомним, в 2020 и 2021 годах шествия не было из-за коронавирусных ограничений, акцию проводили в онлайн-формате, а организаторы вообще ставили под сомнение, что «Бессмертный полк» когда-либо еще состоится в традиционной форме. «Этот год мы планируем потратить на поиски безопасных форм проведения массового шествия. Такого как раньше – огромная толпа, давка – уже не будет», – говорил в прошлом году Басай.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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