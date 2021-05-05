Больше 3,4 тысячи зауральцев зарегистрировались для участия в акции «Бессмертный полк онлайн»

Акция «Бессмертный полк» в этом году вновь пройдёт в онлайн формате. Участие в ней примут больше 3,4 тысячи зауральцев.

В 2021 году виртуальный народный онлайн-парад состоится 9 мая в 15.00 по местному времени во всех регионах России и примерно еще в ста странах.

Как сообщал «Новый День», заявки на участие в онлайн шествии героев Великой Отечественной войны будут принимать до 7 мая 2021 года на сайте проекта. Те, кто уже разместил данные своих героев в прошлом году и не собирается вносить какие-то исправления, могут повторить свою заявку.

Авторы одобренных заявок получат уведомление о том, когда именно покажут трансляцию с их близким. Все пользователи по окончании шествия смогут получить фрагменты той части, где демонстрировались фотографии их героев.

Впервые в дистанционном формате общероссийская акция «Бессмертный полк» прошла в 2020 году из-за эпидемии коронавируса. Трансляция шествия «Бессмертный полк онлайн» проводилась на сайте polkrf.ru, а также в социальных сетях. Благодаря такому новшеству в шествии приняли участие жители не только регионов России, но и многих стран зарубежья. Трансляция шла 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире, было подано около трех миллионов заявок из разных стран.

Курган, Дарья Котова

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