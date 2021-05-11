В 70% домов Екатеринбурга отключили отопление. На жару в квартирах просят жаловаться в УК

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня официально заканчивается отопительный сезон. Однако в большинстве домов управляющие компании не стали ждать, когда глава города подпишет соответствующее постановление и энергетики смогут прекратить подачу тепла. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Свердловского филиала «Т Плюс», к этому моменту порядка 70% жилого фонда уже перешло на летний режим работы, и процесс отключения продолжается. Чаще всего в майские дни продолжают топить небольшие УК и ТСЖ, которые попросту забывают или не могут отрегулировать подачу теплоносителя в дом. Поэтом энергетики рекомендуют с жалобами на жару обращаться в свои управляющие компании. Но в любом случае централизованно отопление отключат в течение сегодняшнего дня.

Добавим, в Екатеринбурге за исключением одного дня первая треть мая выдалась очень теплой. Люди в соцсетях пишут, что в квартирах, где все еще горячие батареи буквально невозможно находиться. К тому же из-за смога затруднительно и проветривать. «Очень сильно греет. Уралмаш. Причём так грели зимой при – 25, в остальное время лёгкое тепло было, а сейчас видимо на улице – 35,что не задеть батареи. Все завешала», «УК Чкаловская топят как и зимой, никакого убавления даже нет», «Химмаш, вчера в квартире однушке было», «Октябрьская УК кочегарит. Дома находиться невозможно», «Центр. Батареи пашут. Сильнее чем в морозы», – такие комментарии оставляют на форуме u-mama.ru.

Екатеринбург. Другие новости 11.05.21

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