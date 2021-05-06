Глава Екатеринбурга подписал постановление об отключении отопления

Сегодня, 6 мая, глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об окончании отопительного сезона. В соответствии с документом, организации коммунального комплекса начнут поэтапное прекращение подачи теплоносителя в системы отопления жилых домов, общественных зданий с 11 мая.

В последнюю очередь будут отключены больницы, детские сады, школы, дома ветеранов и другие объекты социальной сферы.

Летом организации коммунального комплекса проведут опрессовки для проверки механической прочности и плотности трубопроводов.

Как уже писал «Новый День», сегодня министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов объяснил свердловчанам, почему нельзя отключать центральное отопление после одного-двух теплых дней.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 06.05.21

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