Глава минЖКХ объяснил, почему отопление не отключают и в +20

После нескольких жарких дней в конце апреля – начале мая свердловчане почти каждый год начинают жаловаться на то, что батареи центрального отопления «шпарят» на полную мощность, а жильцы вынуждены открывать окна настежь и «отапливать улицу». На вопрос о возможности досрочного отключения отопления ответил на своей странице в соцсети министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Он напомнил, что согласно действующему законодательству решение о прекращении централизованного теплоснабжения принимают местные администрации, и только после того как среднесуточная температура в течение 5 дней будет превышать +8 градусов. Пока ни в одном муниципалитете Свердловской области такая отметка не достигнута.

«Выбор 5-дневного срока обусловлен многолетним опытом, – пишет Смирнов. – После зимы стены должны не только прогреться, но и просохнуть. Поскольку сырость, попавшая во внешние стены, пойдёт вовнутрь помещений, а это приведёт к образованию плесени и грибков на стенах и потолке. Не стоит забывать и про то, что несмотря на высокую температуру днём, ночью ещё достаточно прохладно, и без отопления в квартирах большинству жителей некомфортно».

Также Смирнов указывает, что после нескольких жарких дней может прийти резкое похолодание, что и произошло сегодня – сейчас в Екатеринбурге только +7. А запустить в городах уже отключённое центральное отопление в течение нескольких часов и даже дней будет невозможно. Остановка и перезапуск отопительной системы достаточно сложная и трудоёмкая операция, при которой нужно стравливать воздушные пробки, устранять возможные протечки и т.д.

По словам министра, уменьшить подачу тепла в квартире можно, используя регуляторы температуры (вентили) на радиаторах (если они имеются). Ещё один вариант – снизить подачу теплоносителя по стояку, для этого необходимо собрать согласие со всех жителей подъезда и обратиться в управляющую компанию (ТСЖ).

«Наиболее эффективным же вариантом является установка автоматической системы регулирования подачи теплоносителя в многоквартирном доме. Такие системы регулируют подачу тепла в дом в зависимости от температуры наружного воздуха. Это помогает не только добиться более комфортного проживания, но и уменьшить платежи весной и осенью. Решение об установке такой системы жители принимают на общем собрании собственников», – резюмирует министр.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 06.05.21

6 мая в Свердловской области ожидаются следующие события. / В майские праздники в поликлиниках и торговых центрах можно поставить прививку от Covid-19 (СПИСОК). / Завтра похолодает до 11 градусов и подует ураганный ветер. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»