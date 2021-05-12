В мэрии объяснили, почему не отключают отопление в +24

Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко объяснил, почему администрация города не дала команду отключить центральное отопление раньше, когда в Екатеринбурге температура воздуха уже поднималась выше 20 градусов (например, 4 мая).

Сегодня на онлайн-брифинге чиновник напомнил, что согласно постановлению правительства РФ, отопление отключают не раньше чем на пятый день со среднесуточной температурой +8. «Ночью 5-6 мая у нас еще было до нуля градусов. А в городе тысячи объектов социальной сферы, в том числе с круглосуточным пребыванием людей, не совсем здоровых, – пансионаты, дома инвалидов, больницы. Поэтому, чтобы создать комфортные условия, было принято решение начать отключение 11 мая», – заявил Гейко.

Кроме того, сообщил он, когда отключают системы теплоснабжения, всегда проходят наладочные работы, и где-то может быть «дискомфорт» в отношении горячего водоснабжения. По словам Гейко, чтобы в праздничные и нерабочие дни у людей не было проблем с горячей водой, было решено начать отключение тепла с 11 мая. Вчера к 16:00 все центральные источники теплоносителя уже были переведены на летний режим. Если у кого-то батареи все еще горячие, Гейко посоветовал обратиться в свою УК.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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