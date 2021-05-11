Аллергия сильна как никогда: люди жалуются на цветение, пыль и смог

В Свердловской области аллергики жалуются на усиление симптомов в связи с жарой, цветением растений и смогом. Многим не помогает даже выписанная врачами терапия. «Пьем что нужно. Дома все закрыто. И конца и края не видно», – говорят больные поллинозом.

Как ранее писал «Новый День», сезон цветения в этом году начался в середине апреля – тогда же у больных поллинозом начали проявляться первые симптомы: отеки, затруднение дыхания, насморк. Сейчас, с наступлением жары, зацветают все новые растения, кроме того, уже второй день в области можно наблюдать смог – все это провоцирует новые приступы у аллергиков.

«Только что приехали домой из больницы. Уехали на скорой с отеком Квинке. У дочери с 7 лет поллиноз, сейчас 15, отек первый раз. В 20:00 закапала глаза, как обычно, лекролином и они опухли через минут 10 до такого состояния, что стало страшно и покраснели как у вампира. Плюс тяжесть в груди, дыхание затрудненное, покашливание нон стоп, нос не дышит и пупырки на небе появились. Врач в больнице уже сказала что эти пупырки первый признак отека Квинке. На терапию никак не реагировала дочь. Симптомы не уходили от слова совсем», – рассказывают родители детей в теме «Поллинозники» на форуме Umama.

Многие говорят, что в этом году симптомы стали более выраженными, даже на фоне постоянной терапии.

«В этом году какой-то ад армаггедецкий. Началось с середины апреля. Сначала нос и кашель. [...] Это на пик ольхи было, я так понимаю. Вроде справились. Сначала мая , как завела берёза, снова хуже, теперь уже акцент на глаза. […] В общем, в глаза и нос продолжаем капать – брызгать. Внутрь пьём, что нужно. Дома все закрыто. И конца и края не видно. В прошлом году даже не заметили цветения. Бесит всё», – делятся родители.

Как рассказала «Новому Дню» мама детей-аллергиков, врач, приезжавшая на вызов, рассказывает о шквале звонков в неотложку. «Вызывали неотложку на приступ. Врач говорит, что вызовов очень много. У всех симптомы схожие», – рассказала жительница Екатеринбурга.

Ранее на пресс-конференции в ТАСС заведующая городским амбулаторно-консультативным отделением аллергологии и иммунологии городской больницы № 6, врач-пульмонолог, врач-аллерголог-иммунолог Анна Петухова рассказывала, что поллиноз в Свердловской области находится на третьем месте среди самых распространенных видов аллергий. На первом – аллергия на пылевого клеща, на втором – на животных. При этом, по ее данным, во всем мире число аллергиков растет каждый год.

«Мировая статистика отражает и нашу локальную. На сегодняшний день говорим о том, что каждое десятилетие количество аллергиков увеличивается в среднем в два раза. Мало кто понимает, что мы давно живем в эпоху эпидемии аллергических заболеваний, – рассказывала Анна Петухова. – По нашему центру статистика такая: мы видим увеличивающееся число заболеваний среди молодых, растущую аллергию у беременных. Ежедневно на приемы в наше городское отделение приходят 80-90 человек, и 70% из них – пациенты с теми или иными видами аллергии».

Врач-аллерголог-иммунолог ЦГБ № 6 Екатеринбурга Валерия Подгайная отметила, что при пыльцевой аллергии профилактикой может быть ношение барьерной защиты: маски, очки с боковой защитой, респиратор. А врач-пульмонолог той же больницы Надежда Карсакова напоминает, что при поллинозе нужно принимать душ после каждого выхода на улицу, а также чаще умывать лицо и промывать нос солевым раствором.

«Есть один метод, который позволяет излечиться от аллергии. Его называют прививкой от аллергии. Это АСИТ – аллергеноспецифическая иммунотерапия, которая позволяет уменьшить потребность в терапии, а многим – совсем забыть о явлениях и симптомах аллергии. Суть АСИТ – во введении значимого количества аллергена. Происходит толерантность, привыкание организма к аллергену», – добавила Валерия Подгайная.

Добавим, что лечение АСИТ не назначается в сезон цветения. Пройти терапию по назначению врача можно только в «несезон» для аллергиков.

«Красными флагами» при поллинозе (сигнал срочно вызвать скорую помощь) являются одышка и затрудненное дыхание. Среди острых реакций чаше всего встречаются ангиоотеки. Заниматься самолечением при аллергии опасно, всегда нужно обращаться за назначениями к врачу.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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