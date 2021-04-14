У аллергиков на Урале начались обострения: зацвели деревья

Жара, которая пришла в Свердловскую область, привела к раннему цветению некоторых растений. Аллергики жалуются, что уже началось сезонное обострение поллиноза и иных заболеваний. Врачи советуют чаще стирать вещи, проводить влажную уборку и реже выходить из дома.

На форуме Umama родители детей-аллергиков рассказывают, что в этом году проявления поллиноза начались чуть раньше обычного. Благодаря установившемуся теплу начинает зацветать береза, которая является провокатором аллергических проявлений у таких детей.

«Доброе утро! У сына аллергия на березу, глаза чесать начал в воскресенье, появилась краснота небольшая», – поделилась одна из пользовательниц.

«У меня дочка сегодня проснулась с красным глазом и нос чешет», – пишет другая.

«Сегодня у ребенка ангионевротический отёк. Неотложная терапия проведена. Динамическое наблюдение состояния. Аллергия на берёзу, ольху, орешник, дуб, клён», – пишет мама одного из детей.

В другой профильной группе для аллергиков в соцсетях пользователи рассказывают, что планировали «бежать от поллиноза» в Турцию, но поскольку сейчас вылеты в страну прекращены, приходится срочно искать альтернативные варианты на российском юге. Обычно детей с сильными проявлениями аллергии увозят в такие регионы, где нет цветения березы, на апрель-май.

Как ранее уже писал «Новый День», врачи настоятельно рекомендуют при аллергических реакциях не заниматься самолечением, а вызывать врача и следовать назначениям. Тот антигистаминный препарат, который подходит одному ребенку, может категорически не подойти другому. Кроме антигистаминов врач может прописать диету (в период цветения у аллергиков обостряются аллергии и на продукты в том числе), специфическую терапию.

«Красными флагами» при поллинозе (сигнал срочно вызвать скорую помощь) являются одышка и затрудненное дыхание. Среди острых реакций чаше всего встречаются ангиоотеки.

«Клуб аллергомам» в Instsgram, в котором состоят мамы со всей России и врачи-аллергологи, собрали рекомендации, которые помогут облегчить жизнь больным поллинозом на время цветения. Общие принципы сводятся к тому, чтобы ограничить контакт человека с пыльцой. Желательно во время цветения вообще не выходить на улицу и закрыть все окна в доме (некоторые завешивают форточки мокрыми простынями). Если вы выходили, после прихода домой – тут же снять и постирать всю одежду, сходить в душ. Дома нужно регулярно проводить влажную уборку, желательно убрать все предметы, задерживающие пыль (например, шторы). Кроме того, существуют специальные решетки на окна с очень мелкой сеткой, фильтры в нос, маски (не одноразовые медицинские).

Добавим, что цветение березы может продолжаться 2-3 недели. Однако и после этого симптомы аллергии еще могут сохраняться.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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