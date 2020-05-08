На Урале начался сезон цветения, аллергикам рекомендуют сидеть дома с закрытыми окнами

В Свердловской области начался сезон цветения берез. Врачи фиксируют увеличение количества вызовов на дом к детям-аллергикам. Чтобы поллиноз прошел без осложнений, аллергикам рекомендуют сидеть дома с закрытыми окнами и регулярно проводить влажную уборку.

В Свердловской области начинается сезон цветения березы. На деревьях уже можно заметить сережки, которые и выделяют пыльцу, опасную для многих аллергиков. Родители детей с поллинозом сообщают, что сейчас в поликлинику попасть на прием невозможно, нагрузка на неотложку возросла.

«У сына в прошлом году первый раз проявился поллиноз. Сейчас уже пошла первая реакция – чешет глаза, нос, чихает. Мы на даче и вокруг много берез, на которые у нас аллергия. Начали лечение, назначенное врачом, сели на диету. Перемыли весь дом, перестирали шторы, одежду», – рассказывают родители аллергиков на одном из профильных форумов.

Там же родители пишут, что многие не успели сдать назначенные ранее анализы на аллергены, соответственно, не получили соответствующих рекомендаций от врачей.

«Были записаны в девятку к аллергологу, но пока очередь подошла, пришел карантин, не успели. Лечение врач не назначил, спасаемся сами», – пишет одна из мам ребенка-аллергика.

Многие родители в условиях невозможности попасть на прием вызывают неотложку.

«Мы вызывали неотложку. Врач пришел, сказал, что мы за день уже седьмые с аллергией», – рассказала «Новому Дню» жительница Краснолесья.

При этом врачи настоятельно рекомендуют при аллергических реакциях не заниматься самолечением, а вызывать врача и следовать назначениям. Тот антигистаминный препарат, который подходит одному ребенку, может категорически не подойти другому. Кроме антигистаминов, врач может прописать диету (в период цветения у аллергиков обостряются аллергии и на продукты, в том числе), специфическую терапию.

«Красными флагами» при поллинозе (сигнал срочно вызвать скорую помощь) являются одышка и затрудненное дыхание. Среди острых реакций чаше всего встречаются ангиотеки.

«Клуб аллергомам» в Instsgram, в котором состоят мамы со всей России и врачи-аллергологи, собрали рекомендации, которые помогут облегчить жизнь больным поллинозом на время цветения. Общие принципы сводятся к тому, чтобы ограничить контакт человека с пыльцой. Желательно во время цветения вообще не выходить на улицу и закрыть все окна в доме (некоторые завешивают форточки мокрыми простынями). Если вы выходили, после прихода домой – тут же снять и постирать всю одежду, сходить в душ. Дома нужно регулярно проводить влажную уборку, желательно убрать все предметы, задерживающие пыль (например, шторы). Кроме того, для существуют специальные решетки на окна с очень мелкой сеткой, фильтры в нос, маски (не одноразовые медицинские, – прим. ред.).

Добавим, что цветение березы может продолжаться 2-3 недели. Однако после этого симптомы аллергии еще могут сохраняться.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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