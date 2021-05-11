В Свердловской области ожидается аномальная жара

Синоптики предупреждают об аномально жаркой погоде в Свердловской области на этой неделе. Температура будет выше климатической нормы на 7 °C и более. По данным Уральского УГМС, завтра будет 22-27 градусов, в среду воздух прогреется до 24-29, а в четверг – до 26-31 °C. В Екатеринбурге прогнозируется такая же погода, вероятен неустойчивый слабый ветер.

В МЧС по Свердловской области рекомендуют на время жары оставаться дома, закрыть окна, особенно если они выходят на солнечную сторону, а ночью наоборот, открыть. Риск перегрева снизят кондиционеры, также спасатели напоминают, что нужно пить достаточное количество жидкости. Нельзя оставлять животных и детей в автомобилях, даже на непродолжительное время, а перед тем как сесть в машину, лучше открыть окна и двери или включить кондиционер.

Сохраняется также высокая пожарная опасность. Добавим, не исключено, что будет смог. Пока соответствующего предупреждения синоптики не выдали, но почти полное безветрие и жара могут привести именно к таким последствиям. Накануне Екатеринбург буквально задыхался в дыму.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 11.05.21

Для строительства теплосетей закроют одну улицу и один перекресток. / После стрельбы в Казани на Урале проведут проверки всех школ. / В Свердловской области от коронавируса умерли 3 209 человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»