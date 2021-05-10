В Екатеринбурге пахнет гарью, небо затянуто

Сегодня утром многие жители Екатеринбурга и его окрестностей проснулись от запаха дыма. На неприятный запах жаловались жители и Академического, и Уралмаша, и Вторчермета, и центра города. В области местами тоже все в дыму – об этом сообщают, например, жители Дегтярска.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области заверили, что природных пожаров, угрожающих городу, нет, а то, что видят и чувствуют екатеринбуржцы, скорее всего, просто смог. Однако на сайте Гидрометцентра соответствующего предупреждения нет.

Люди вынуждены строить версии самостоятельно. Одно из предположений – горят торфяники в Академическом районе, что не редкость. Как правило, горению торфяников не мешают ни холод, ни дожди, поскольку оно происходит не на поверхности, а под землей, на глубине от метра до пяти-шести.

Другое предположение – что до Свердловской области донесся дым от лесных пожаров Тюменской области. Жители этого региона сообщают в соцсетях, что горят леса и поля в окрестностях Тюмени.

Молодые родители беспокоятся, не принесет ли прогулка «на свежем воздухе» с детьми больше вреда, чем пользы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 10.05.21

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