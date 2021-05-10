Авиалесохрана сообщает почти о тысяче лесных пожаров. Большая часть – в Тюменской области

С 1 по 9 мая лесные службы потушили в более 40 регионах России 985 лесных пожаров. В наиболее пожароопасных южных регионах Урала и Западной Сибири – Новосибирской, Омской, Тюменской, Курганской и Свердловской областях – потушено 555 лесных пожаров.

Как сообщает пресс-служба Авиалесохраны, помощь Тюменской области в стабилизации обстановки оказывают 200 парашютистов-десантников Федеральной, Свердловской и Ханты-Мансийской Авиалесоохраны. Для переброски команд на пожары используются вертолеты Ми-8.

Причины лесных пожаров – палы сухой травы на землях сельхозназначения, непогашенные костры.

На утро 10 мая лесные службы ведут борьбу с 61 лесным пожаром на площади, пройденной огнем (15,2 тысяч га) в 9 регионах Сибири, Урала и Дальнего Востока (Тюменская, Омская, Курганская, Свердловская, Амурская, Новосибирская, Оренбургская области, Алтайский, Забайкальский края).

На тушение привлечено более 2,7 тыс. человек, около 700 единиц наземной техники. Для мониторинга и тушения Авиалесоохрана задействует более 20 самолетов и вертолетов.

Наибольшая доля площади лесных пожаров, 9,3 тыс. га, приходится на Тюменскую область. По данным космического мониторинга в регионе действуют множественные термические аномалии на нелесных землях, которые фактически являются нелесными пожарами на полях, заболоченных территориях и иных землях. В четырех районах Тюменской области действует режим ЧС.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром многие жители Екатеринбурга и его окрестностей проснулись от запаха дыма и гари. На него жаловались жители и Академического, и Уралмаша, и Вторчермета, и центра города. В области местами тоже все в дыму – об этом сообщают, например, жители Дегтярска. Подозрения, что дым пришел из соседней Тюмени, у свердловчан появились сразу.

Екатеринбург, Тюмень, Елена Владимирова

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